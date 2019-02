Les bons élèves devant!

Des recherches menées en Europe montrent pour la première fois que s'installer au plus près du professeur en classe permet de mieux se concentrer et par conséquent de mieux apprendre. Une équipe de l'Université de Tübingen en Allemagne s'est penchée sur le cas de 81 élèves âgés de 10 à 13 ans.

Grâce à la réalité virtuelle, les chercheurs ont mis au point une classe virtuelle et ont attribué aux élèves un siège au hasard, soit près du professeur, soit au fond de la classe.

Pendant cette leçon virtuelle, où il était question de résoudre un problème de mathématiques, des élèves virtuels ont de temps à autre perturbé la classe, en chuchotant par exemple.

Les résultats des chercheurs, publiés dans la revue Learning and Instruction, ont montré que les élèves situés à l'avant de la classe, non loin du professeur, ont résolu le problème avec plus de rapidité que ceux du fond de la classe. Cela laisse penser qu'ils ont été plus attentifs aux instructions de l'enseignant et les ont mieux retenues.