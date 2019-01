L’assureur-vie NN a mené, en collaboration avec l’institut d’études de marché GFK, une enquête internationale pour en savoir plus sur les habitudes de course des personnes pratiquant le running. L’enquête a été menée en Belgique ainsi que dans quatre autres pays, entre le 18 décembre 2018 et le 7 janvier 2019. Celle-ci consistait en un sondage en ligne via lequel les participants étaient interrogés sur leurs habitudes de course.

- - © Tous droits réservés

Le running en quelques chiffres

Les Belges courent en moyenne 31 kilomètres par mois. Selon l’enquête, les Belges choisissent le plus souvent de courir une distance de 5 kilomètres. Il est surprenant de constater que les personnes âgées de plus de 65 ans enfilent souvent leurs chaussures de course pour parcourir de plus longues distances. Pas moins de 23% des personnes de plus de 65 ans courent plus de 50 kilomètres par mois. Ils courent donc beaucoup plus que les personnes âgées d’une vingtaine ou d’une trentaine d’années. Les personnes plus âgées sont plus susceptibles d’être membres d’un club de course à pied et courent souvent uniquement pour le plaisir. Cependant, 25% d’entre elles ne font rien pour prévenir les blessures, alors que c’est un point d’attention important pour les coureurs appartenant à d’autres catégories d’âge.