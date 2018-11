Les bars bruxellois à vendre, et on parle bien du poisson !

Le bar bruxellois est arrivé à maturité. Arrivé il y a quelques mois sur les toits des abattoirs d'Anderlecht, le bar va être commercialisé. Et c'est grâce à l'aquaponie de la ferme urbaine de BIGH. Le bar bruxellois à vendre, et plus exactement le bar rayé. Au départ, ce poisson est originaire d'Amérique du nord. Et comme son nom l’indique, il possède des lignes bleutées sur sa peau. En effet, il est peu commun de pouvoir acheter un poisson produit en ville. Pourtant, grâce à BIGH et à sa ferme urbaine aquaponique, c'est maintenant possible.

Des serres sur les toits ? Steven Beckers est le fondateur de BIGH pour "Building Integrated GreenHouses", autrement dit : des immeubles qui intègrent des serres. C’est sur le toit des abattoirs d'Anderlecht à Bruxelles que l'on peut retrouver la plus grande ferme urbaine aquaponique suspendue d’Europe : "Nous avons 2000 m2 de jardins extérieurs, des jardins potagers en toiture. [...] Et puis on a 2000 m2 de serres dont une partie (600 m2) sert à recevoir la pisciculture. L'ensemble produit donc des fruits, des légumes et des poissons, dans un circuit continu qui s'appelle l'aquaponie."

De l'aquaponie ? Système BIGH d’aquaponie en 2 circuits fermés - © BIGH.FARM L’aquaponie est un mélange d’hydroponie et d’aquaculture. L’hydroponie est une méthode de culture sans terre et l’aquaculture est la production de poissons. Dans les fermes aquaponiques BIGH, les poissons et les plantes sont séparés, dans deux systèmes en circuit fermé : " L'aquaponie, c'est le fait d’élever des poissons dont les excréments sont transformés par des bactéries, des bio-philtres, pour pouvoir nourrir les plantes. Ce qui fait qu'on peut élever des poissons, contrairement à ce qui se fait dans la pisciculture, élever donc des poissons zéro déchets et zéro antibiotique. Le principe est donc d'avoir un élevage de poissons comestibles [...] qui est très demandé mais qu'on ne peut plus être péché dans l’Atlantique. " L’aquaponie est une méthode qui permet donc de transformer des déjections en quelque chose d’utile : de l’engrais, mais aussi de réduire les déchets. La ferme-abattoir de BIGH est aussi un lieu pédagogique à visiter : bigh.farm