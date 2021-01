Lego : 150 millions de briques pour reconstituer une bataille du Seigneur des Anneaux

À Legoland Billund, au Danemark, la ville d’origine de son créateur. On peut y voir par exemple une reproduction des têtes géantes des présidents américains (sculptées dans la falaise du mont Rushmore). Elle fait 12 mètres de haut et a été réalisée en 1974 au moyen de 1.500.000 briques de Lego et de 40.000 Duplo. Mais aussi le précédent record Lego en 2019 officialisé par le Guiness Book des records : un diorama de 21 m2 destiné à promouvoir un jeu vidéo. Il compte 554 pièces assemblées sur trois jours par plus de 1500 fans .