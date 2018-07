Le yoga du visage pour rajeunir la peau?

Les bienfaits de la pratique du yoga sur notre corps ne sont plus à prouver. Cette pratique se multiplie de plus en plus mais elle vient de se décliner en une nouvelle version. Le "face yoga" (traduisez: "yoga du visage") est de plus en plus utilisé comme soin beauté alternatif anti-âge...

Cela consiste en la pratique de plusieurs exercices afin de tonifier, stimuler et sculpter les muscles faciaux et ainsi rajeunir les visages affaissés et bouffis.

Mais est-ce vraiment efficace? La réponse ce vendredi dans Quoi de neuf? avec le docteur Dominique Tenstedt, dermatologue aux cliniques universitaires Saint-Luc.

"Je vous dirais par une boutade: oui et non. Il faut savoir que pour retendre la peau, il faut essayer de la garder la plus zen possible. Avant de parler du yoga, je crois qu'il faut essayer d'éviter au maximum les dégâts faits par le soleil et, d'autre part, ne jamais fumer car la cigarette vieillit la peau du visage également. C'est la base du rajeunissement de peau."

Mais on parle quand même de plus en plus du yoga facial...? "C'est un buzz, c'est à la mode, il faut être zen. Tout ça c'est très bien sur le plan psychologique. Ça détend, c'est agréable, on pense à vous, surtout si ça se fait en groupe, c'est sympa... De là à dire que ça joue sur le rajeunissement, je dirais plutôt non que oui! Ce n'est pas ça qui va enlever les rides évidemment mais ça va un peu tonifier les muscles, tout comme la course à pieds tonifie les muscles des jambes. C'est très bien de faire de la course à pieds, ça ne fait bien sûr pas de tort. Comme le yoga ne fait pas de tort non plus."

Mais ça consiste en quoi exactement? Quels exercices peut-on faire facilement chez soi par exemple? "C'est très simple! Le yoga se base d'une part sur le principe de zénitude et, d'autre part, sur des exercices. Ces exercices consistent à faire bouger les muscles du visage: sourire, faire des grimaces,... bref, jouer avec les muscles de son visage. Le tendre, le détendre, faire le fâché, le pas-fâché, écarter les lèvres, essayer de faire bouger ses oreilles, etc. C'est excellent pour les muscles du visage et comme cela, on ne fait pas de tort c'est certain."

On retiendra donc qu'il n'y pas de mal à se faire du bien mais que de là à dire que le "face yoga" va rajeunir la peau, c'est une autre histoire...