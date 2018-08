Le vin wallon bat tous les records cette année !

D'après Pierre Rion, président de l’Association des vignerons de Wallonie (AVW), grâce à la canicule de cet été, la vigne wallonne va battre tous les records cette année, tant en qualité qu’en quantité ! Rencontre. Le mercure a grimpé cet été, certains jours furent même caniculaires! Et cette canicule a eu un effet positif sur les vignobles wallons. Pierre Rion, président de l’Association des vignerons de Wallonie (AVW) : " C'est en effet grâce à la canicule et aux conditions météorologiques qu'on a connu dès le printemps qu'on observera un record cette année. Dans le vin, c'est le printemps qui fait la quantité et l'été qui fait la qualité. Comme on a eu tant un printemps magnifique qu'un été magnifique, on va avoir un vendange exceptionnelle à deux titres : on va avoir des volumes qui vont exploser les records de 2015 et étant donné que d'autres vignobles ont vu le jour, on sera servi tant en quantité qu'en qualité ! D'ailleurs, au moment où je vous parle, on a déjà commencé une petite vendange parce que nous avons une variété qui est le sieger qui est un raisin précoce et c'est la première fois en 25 ans qu'on le vendange au mois d’août!"

Le mousseux : le vin wallon le plus produit Le vin se développe sous plusieurs formes et en en Wallonie, le mousseux est celui qui est le plus produit comme le confirme Pierre Rion : "En Wallonie, ce que l'on fait le plus, ce sont des vins mousseux qu'on appelle les méthodes traditionnelles : ça représente 65% de la production des vins wallons ! Le vin blanc représente, lui, 25% de la production wallonne et le reste, c'est du rosé et du rouge qui sont plus marginaux."

Une quinzaine de producteurs vit du vin en Wallonie Il y a une centaine de vignerons en Wallonie mais à peine une quinzaine peut vivre de sa production : "Il y a environ 100 vignerons - c'est-à-dire des personnes qui détiennent des surfaces significatives qui approche l'hectare - parmi ceux-là, 40 commercialisent leur vin et parmi eux, une quinzaine en a fait une profession et peut en vivre. Il faut savoir qu'il y a eu quatre phases dans le développement de la vigne en Wallonie : les pionniers dont nous faisons partie puis dans les années 2000, les professionnels qui en ont fait une reconversion. Puis en 2010, on a vu arriver des investisseurs qui avaient des poches un peu plus profondes et qui ont commencé à planter des surfaces un peu plus grandes. Et aujourd’hui, on voit arriver des gens très aisés qui disposent d'un vignoble en Wallonie. On va donc avoir des gammes de vin qui vont aller de 10 à 40€ donc on en aura pour toutes les bourses." Des vins wallons que vous pourrez trouver dans les grandes surfaces, chez les cavistes spécialisés ou encore sur internet ! Santé !