Le vent a tourné pour les moulins de nos régions

L'hydroélectricité, cette électricité produite par les roues de moulins, est une technique qui a le vent en poupe…

En 2013, la société PAC Energy rencontre trois propriétaires intéressés qui souhaitent remettre la roue de leur moulin en activité. Cette idée est donc un peu venue par hasard, car remettre une roue de moulin en fonction, c'est complexe. Il faut fournir la roue génératrice, les vannes etc. Depuis 2014, la société s’est lancée dans la réalisation de petites centrales hydroélectriques. Avec un départ "amateur", c'est maintenant une mini-centrale par mois qui est mis en place.

L'hydroélectricité est donc une électricité qui est créée grâce à l'eau qui coule dans la roue. Cette manière de faire n'est pas nouvelle, mais arrive petit à petit dans la sphère privée et est de plus en plus populaire. Par exemple, un petit moulin peut ainsi apporter 20 000 kw/h par an, ce qui équivaut plus ou moins à la consommation de quatre ménages moyens. Les moulins un peu plus importants peuvent aller jusqu’à 12 ménages, avec 60 000 kw/h. Ce sont des productions très significatives, mais surtout cette production fonctionne 24 h sur 24.

Investir dans le neuf pour plus de facilité

La technique que propose la société ne reprend aucune pièce d'origine. Si une centrale doit être mise en place, il faudra repartir avec du neuf. Tout d'abord, pour être sûr de la qualité des matériaux, mais aussi pour utiliser les techniques modernes, le tout en respectant un style très traditionnel. De plus, les roues qui étaient utilisées dans le temps devaient souvent être entretenues tous les jours.

Éolien, hydroélectricité ou panneaux photovoltaïques?

Une question importante avant tout investissement est bien entendu la rentabilité. Selon Gaëtan Sonck, gérant de l’entreprise PAC Energy, les rentabilités sont en moyenne les mêmes. On peut parler de huit ans de temps de retour sur l'investissement. Mais plus le moulin est important et donc l'installation, et plus la rentabilité sera importante.

Une demande de plus en plus importante, qui fait donc parler d'elle. Gaëtan Sonck était l'invité de Quoi de neuf? Ecoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous: