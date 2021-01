Le truc pour éliminer les douleurs musculaires : le massage aux serpents

Une combinaison d’environ 28 types de serpents non venimeux sur le corps.

Après avoir enduit le dos des clients d’huile de massage et proposé une musique apaisante, le masseur pose les serpents et c’est parti pour une séance de 30 minutes. Contactée par l’agence Reuters, la masseuse et propriétaire du spa Safwat Sedki nous dit que "Le but physique est d’améliorer la circulation sanguine et la stimulation mentale et le but émotionnel est de libérer des endorphines qui aident les gens à retrouver confiance et à renforcer le système immunitaire".