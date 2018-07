Le tracto-foot : quand les tracteurs deviennent les stars du ballon rond !

Un événement assez original a eu lieu ce week-end à Grandfontaine, en Suisse. Les tracteurs étaient le centre ce l'attention lors de cet événement sportif : le tracto-foot!

Ce week-end, à Grandfontaine en Suisse, les tracteurs s'en sont donnés à cœur joie lors d'un match de foot organisé par le Musée agricole de Grandfontaine dans le cadre de la Fête des vieilles traditions. Ce match de foot a donc vu s'opposer des tracteurs - trois tracteurs par équipe se disputaient un ballon gigantesque - une façon de réinventer le football et de passer un bon moment.

Christophe Vuillaume, organisateur de la fête des traditions du Musée agricole de Grandfontaine: "On a voulu innover dans notre façon de fonctionner et en regardant un peu sur internet, on a découvert le tracto-foot qui se passait en Pologne et on s'est dit pourquoi ne pas le faire en Suisse?!"

Ni une, ni deux, les organisateurs mettent en place l'événement avec leur propre matos : "Ce sont nos tracteurs personnels, on a environ 100 anciens tracteurs et on en a sorti 9 pour les matches. Dans les règles, pas de contact avec l'adversaire et pas de tacle, on pousse juste la balle le plus loin possible. Et comme ce sont des véhicules de collection, on y fait attention. Le seul problème qu'il y a eu, c'est que le ballon a été pété deux fois mais on l'a vite remplacé... Et puis, il y a eu un carton jaune car un tracteur a dépassé la limite de vitesse!" Cela fera sourire mais oui, il existe la règle de la limitation de vitesse...

Un événement plutôt cocasse et sympa qui a rassemblé plus de 3000 personnes... Qui sait, un jour peut-être, le tracto-foot débarquera en Belgique!