Le Standard lance des entrainements en ligne!

Le Standard de Liège lance une plateforme d’entrainement en ligne : la " Belgium Online football Academy ". Une formation destinée aux joueurs et entraineurs du monde entier qui désirent connaître les coulisses du club.

L’objectif, c’est de partager les techniques à suivre pour progresser en tant que footballeur. Vous y découvrirez la méthodologie et le contenu des entrainements professionnels à travers cinq catégories de vidéos : gestes techniques, maitrise de balle, jonglage, psychomotricité et vivez comme un pro, une dernière catégorie comprenant conseils extra-sportifs et nutritionnels.

Ces séquences seront disponibles en ligne via un système d’abonnement mensuel.

Niveau Budget

Le Standard de Liège a fixé le prix de l’abonnement à 8 euros/mois pour une catégorie. Une formule qui comprend une vidéo par semaine. Pour un abonnement complet de 13 semaines, regroupant l'ensemble des catégories (5 vidéos/semaine), le prix mensuel s’élève à 18 euros. Dans cette dernière formule, les joueurs bénéficieront même d’un petit bonus. A la fin de chaque catégorie, ils seront invités à un entraînement de jeunes au sein de l’Académie du Standard.

D’autres formules (90 euros ou 240 euros) proposeront également un suivi plus soutenu en termes de corrections des gestes. Il suffira aux abonnés d’envoyer leurs vidéos sur la plateforme.

