Le premier " Centre de flottaison " en Belgique

Flotter pour décompresser, c'est ce que vous propose ce centre de bien être.

Cette invention existe depuis 1954 et désormais vous pouvez en profiter en Belgique. Geoffroy Laucher le propriétaire de ce centre vous invite à entrer dans la bulle et a isoler au maximum vos sens. Avec ses "caissons d’isolation sensorielle", vous flottez dans une eau salée, plus dense que la mer Morte, chauffée à la température extérieure de votre corps, de façon à ce que vous ne sentiez plus le contact de l’eau. C’est parti pour une heure libre de toute pesanteur !

"En isolant les sens, on limite les informations que le cerveau va recevoir. Dans le silence, dans le noir, avec plus aucune sensation de toucher et sans aucune sollicitation musculaire puisque vous flottez parfaitement, vous modifier l’état de conscience de votre cerveau."