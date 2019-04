Le plus grand festival d'Europe d'art urbain à Ostende

Le Crystal Ship est le plus grand festival d'Europe de street art.

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Si vous comptez vous rendre à la côte belge, on vous conseille de passer par Ostende. Depuis ce week-end, le Crystal Ship festival a investi les rues de la station balnéaire. Artistes internationaux et Belges proposent gratuitement leur travail, et ce durant tout l'été.

Regardez bien lorsque vous faites la promenade du " Crystal Ship " car plusieurs artistes ont placé quelques œuvres minuscules en ville et à chaque fois, avec un message propre. Jaune laisse ses petits éboueurs se balader gaiement dans les rues et Isaac Cordal nous montre son point de vue critique à propos du capitalisme grâce à ses petites sculptures.

40 artistes

Avec plus de 40 artistes, il n’est pas uniquement le plus grand festival d’art en son genre en Europe, mais on y retrouve également d'énormes œuvres sur les façades d’Ostende ! Le portrait de Fintan Magee est visible de loin et Axel Void, Agostino Iacurci et Phlegm ont créé des merveilles de plus de 30m².

Tout l'été, vous pouvez admirer ses fresques à ciel ouvert. Un rendez-vous incontournable pour tout fan d'art urbain qui se respecte.

Pour plus d'infos, rendez-vous ici !