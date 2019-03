Le plus grand concours d'avions en papier au monde

Oui, il existe des concours de lancer d’avions en papier. Jusqu’au 2 mai, le championnat du monde de la discipline, une épreuve réservée aux étudiants, fait même étape dans plusieurs villes de Belgique.

Il est désormais possible de s’inscrire à l'un des 5 'qualiflyers' belges du Red Bull Paper Wings. 3 gagnants belges partiront à la finale mondiale à Salzbourg !

Oubliez les licences de pilote, les réacteurs et la douce odeur de kérosène : une simple feuille de papier suffit pour fendre l'espace aérien. Ainsi qu’une technique de pliage astucieuse, pour faire voler votre engin le plus loin, le plus longtemps ou le plus acrobatiquement possible ! Pas facile, parce qu’il faut une bonne dose de créativité, d'imagination et de connaissances en physique. Les étudiants âgés de 18 ans et plus peuvent s'inscrire dès maintenant pour l'un des cinq ‘qualiflyers’ du championnat du monde Red Bull Paper Wings. Les 5 'qualiflyers' du Red Bull Paper Wings se déroulent à chaque fois dans une ville universitaire différente : Louvain-La-Neuve, Gand, Louvain, Mons & Bruxelles. Deux catégories sont possibles : plus longue distance et meilleur temps de vol.

23/04 Louvain-La-Neuve - Aula Magna

24/04 Gand – ‘t Kuipke

25/04 Louvain – Sporthal De Nayer

30/04 Mons - Anciens Abattoirs

02/05 Bruxelles - Plein Publiek (Qualiflyer et finale nationale)

Cette année, des étudiants de plus de 80 pays seront en lice pour une place de qualification à la grande finale à Salzbourg. Le record du monde actuel a été établi par Takuo Toda (Japon, 2009), avec 27,9 secondes de vol, et Joe Ayoob (USA, 2012), avec 64,14 mètres pour la plus longue distance.