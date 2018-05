Le NK7, le nouveau radar sans flash qui surveille plusieurs bandes à la fois

Le radar NK7 a de quoi effrayer les automobilistes bruxellois. Ce tout nouveau dispositif ne déclenche pas de flash lumineux lors d'un excès de vitesse grâce sa technologie infrarouge. Il est donc invisible de jour comme de nuit mais aussi mobile puisque ce "super radar" plus maniable, peut-être dissimulé dans une poubelle ou bien derrière une vitre.

A Bruxelles, quatre des six zones de police locales en sont équipées. Il s'agit des zone Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort), Montgomery, Midi et Ouest. Au total ce sont six radars NK7 qui seront en circulation dans la Région Bruxelloise d'ici fin mai.

Six bandes à la fois

En plus de sa mobilité, le NK7 est capable de contrôler la vitesse des automobilistes sur six bandes d'autoroute et dans les deux sens de circulation. Il peut également calculer simultanément la vitesse de plusieurs véhicules qui entrent dans son champ de détection.

La firme belge Securoad commercialise ce nouveau radar dont le coût s'élève à 40.000 euros. C'est trois fois moins cher que son cousin le Lidar.

