Le niveau de batterie de votre smartphone aurait une influence sur votre vie sociale

Les recherches d'un anthropologue britannique sont arrivées à la conclusion que le niveau de batterie de votre smartphone influencerait votre rapport au monde.

Au sein de l'université britannique Cass Business School, le chercheur a réalisé une étude qui porte sur la manière dont la batterie de nos smartphones affecte notre vie. Cet anthropologue affirme que le niveau de chargement de notre mobile modifie notre rapport au temps et l’espace.

" Si vous êtes en train de faire du shopping avec un ami et que vous batterie vous lâche, cela va déterminer où vous irez –quelque part où vous pourrez la recharger ", explique Thomas Robinson.

Vous avez chargé votre téléphone toute la nuit histoire d'être certain qu'il tiendra toute la journée du lendemain. Vous partez de chez vous, écoutez votre musique, regardez une ou plusieurs vidéos YouTube. La journée passe, et l'heure arrive de retrouver des potes pour prendre un verre. Soudainement, le voyant rouge s'allume; votre téléphone n'a plus que 7 % de charge. Il la c'est la panique. L'idée de manquer de batterie est devenue une inquiétude presque universelle qui influence notre rapport au temps et conditionne notre façon de penser et d'agir.