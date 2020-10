Le monstre du Loch Ness repéré par le sonar d’un bateau ?

Il n’en finit pas de défrayer régulièrement la chronique : " Apparu " pour la première fois dans les années 30, cette créature légendaire décrite comme un serpent de mer est supposée vivre ou avoir vécu dans le Loch Ness , un lac écossais. La légende du monstre pourrait avoir pour origine le miracle d’un moine irlandais qui aurait sauvé l’un de ses disciples d’un épouvantable monstre. Un phénomène atmosphérique serait à l’origine de mirages à la surface du lac. Néanmoins, en 1961,la multiplication des observations fait l’objet de la très sérieuse création de " Loch Ness Phenomena Investigation Bureau " et plusieurs expéditions ont tenté de repérer le monstre. Plusieurs canulars à son sujet ont été démontés mais le monstre n’a jamais cessé d’intriguer. En 2018, une étude d’une Université néo-zélandaise portant sur 250 échantillons d'eau du lac a permis d'identifier plus de 3 000 espèces en écartant la probabilité de l'existence d'un reptile préhistorique et la possibilité de la présence d'anguilles géantes qui pourraient être à l'origine du mythe .

Le "monstre" du Loch Ness représenté sous forme d'un animal préhistorique. © Greg Montani

Nessie refait parler de lui en ce début octobre.

Mercredi dernier, il aurait été repéré par le sonar d’un bateau de tourisme, spécialiste d’excursions sur le Loch Ness. Le patron de la société dit avoir vu sur le sonar quelque chose de gros d’une dizaine de mètres. Les images ont été analysées et confirment leur authenticité à 100%. Mais Ronald Mackenzie dit aussi qu’il pourrait s’agir d’un énorme d’esturgeon. Le silure glane peut en effet atteindre 2,75 mètres et l’esturgeon peut parfois dépasser les 3 mètres. En 2012 et en 2019, des sonars avaient également repéré des formes de 20 mètres et de 7 mètres. Le mystère reste entier.