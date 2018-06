Le lait bio 100% belge Biomilk.be arrive dans les Delhaize

Biomilk.be vient de signer un beau contrat avec les magasins Delhaize. Cette coopérative bio revendique son ancrage 100% belge et prouve que "le fermier a encore quelque chose à dire".



La coopérative regroupe 44 producteurs du nord et du sud du pays, tous membres du conseil d'administration de Biomilk. Ils proposent une optique nouvelle: du bio belge, par des Belges et pour des magasins Belges. Des producteurs contents de la signature de ce contrat. Avec 5 millions de litres l'an livrés au groupe belge Delhaize, une croissance à deux chiffres est espérée.

En tout, près de 20 millions de litres issus de la coopérative sont déjà écoulés par an. Tout est géré par les agriculteurs membres de Biomilk.be: comptabilité, web, ventes,etc. Avec une réflexion qui sous-tend leur démarche: ils ne veulent plus être entre les mains de groupes dont les membres ne traient pas une vache.

En achetant du lait labellisé Biomilk, vous aurez l'assurance de consommer un produit issu de notre pays mais aussi la garantie de savoir que les agriculteurs sont payés à un tarif équitable, c'est-à-dire à 48,5 centimes le litre. En cette semaine du bio, la question se pose souvent du prix de celui-ci. Le consommateur le trouve trop cher et préfère s'orienter vers des produits "industriels". "Or, si on calcul le prix réel des produits industriels en prenant en compte les effets néfastes de ceux-ci sur l'environnement et les efforts de nettoyage des eaux qu'il faut faire par la suite par exemple, le bio est bien moins cher" nous explique Luc Hollands, administrateur de Biomilk.be et producteur de lait bio.

À partir du 1er juillet, vous pourrez retrouver les laits, les laits chocolatés et les yaourts de Biomilk.be en magasin Delhaize.