Le jobbing propose de mettre en relation les particuliers pour " des petits " boulots.

Bonne nouvelle pour toutes celles et tous ceux qui courent après le temps, qui ont deux bras gauches en matière de bricolage ou la flemme pour le jardinage : il existe chez nous différentes plateformes communautaires qui proposent de mettre en relation les particuliers pour " des petits " boulots. Cela permet un gain de temps pour certains et un petit revenu complémentaire pour d'autres. L’idée est assez simple : permettre à des particuliers de faire appel à des prestataires indépendants, via une plateforme, pour effectuer une micro-tâche contre rémunération. Le néologisme "jobeur" renvoie à des hommes ou des femmes dits "toutes mains", à savoir amateurs, indépendants ou professionnels, en mesure de prêter main forte sur des missions de bricolage, d'artisanat, de service à la personne. Cette pratique gagnante-gagnante permet aux demandeurs d’éviter des dépenses exagérées sur de menues prestations et réparations et aux jobeurs d’arrondir leurs fins de mois grâce aux micro-services.

Le jobbing propose des services entre particuliers et du travail à la mission:

Ce mode de travail d’adresse à un public très large : de l’étudiant au retraité, en passant par le salarié ou l’auto-entrepreneur, et permet la mise en relation de personnes disponibles rapidement pour répondre une demande de mission (souvent d’appoint), moyennant rémunération, à la tâche ou à l’heure.