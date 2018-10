Le jeune belge a-t-il une brique dans le ventre ou est-il plus "Tanguy" ?

Depuis que le film "Tanguy" est sorti en 2001, on en entend toujours plus parler... Ces jeunes qui restent longtemps chez "papa-maman". Une nouvelle enquête montrerait que le Belge, en plus d'être dans le bas du classement européen des "Tanguy", soit aussi un propriétaire précoce.

En avril dernier, Eurostat sortait une étude qui montrait que les Européens quittaient le domicile parental de plus en plus tard. L'âge moyen des Belges serait de plus ou moins 23 ans, et ils se situent en bas de classement, contre les Monténégrins qui partiraient après 30 ans. Aujourd'hui, Immoweb, site spécialisé dans l'immobilier, sort une enquête réalisée auprès de 8.650 Belges afin de déterminer l'âge moyen d'acquisition d'un premier bien immobilier en Belgique... Il semblerait que les jeunes belges aient une brique dans le ventre assez tôt ! Explications.