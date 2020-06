Le grand retour des sandales méduses pour cet été

Les sandales méduses en plastique reviennent en force, elles sont la tendance de cet été 2020. En plastiques transparentes, bleus, vertes, avec des paillettes, ces sandales ont bercé notre enfance lors de folles baignades à la mer.

On s’en souvient, elles qui nous faisaient transpirer des pieds mais qui nous protégeaient des galets et autres coquillages. Grâce à elles on pouvait faire les foufous sans risquer de terminer amputé d’une jambe.

Depuis, la mode est passée par là. Oh joie ! Vous allez pouvoir à nouveau vous baigner sans vous blesser les pieds cet été en ayant un look tendance car oui les marques ont sorti leurs modèles de sandales version 2020. On a déjà pu apercevoir quelques modèles chez de nombreuses influenceuses qui ont déjà adopté la tendance.

La sandale en plastique est une chaussure qui continue de faire parler d’elle pour son côté pratique mais aussi esthétique, à vous de choisir !