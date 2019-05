Le gadget insolite de Candice: le plant de tomates à supsendre

Une boîte qui contient tout : des graines au terreau en passant par la serre portative !

Vous rêvez de vous lancer dans la plantation de tomates. On sait que c'est un légume difficile à cultiver, qui demande soin, juste arrosage et surtout une luminosité et une chaleur les plus constantes possibles. L'idée ici ? Un plant à suspendre dans lequel on place le terreau et dont le sac fait office de serre. Reste à arroser et les tomates poussent par le bas du sac. Simple et ingénieux ! Même sur un balcon !

En magasin de jouets type Broze.