Le gadget insolite de Candice: la baguette anti-gueule de bois

Le bin vous tape sur le crâne? Découvrez The Wand, un petit outil qui absorbe les sulfites et l'histamine, responsables des migraines.

il y a en général plus de sulfites dans les vins blancs, parce qu'ils sont généralement plus clairs et plus sensibles. Ils nécessitent plus de conservateurs.

Mais l'histamine est au contraire plus présente dans les vins rouges. Certaines personnes doivent carrément prendre un antihistaminique avant de boire du vin tellement ils ont développé une intolérance avec le temps.

Pour corriger le tir, La société PureWine a développé et breveté The Wand, une petite baguette à tremper dans le verre pendant au moins trois minutes et de la faire tourner.

https://www.amazon.com/gp/product/B0771H8V5H/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1