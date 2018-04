Le futur c'est maintenant à Flobecq

Un système d'éclairage public autonome et hyper-connecté vient d'être inauguré dans la commune de Flobecq. On parlerait de “couteaux suisses”. Le futur serait arrivé plus tôt que prévu?

Deux mâts d’éclairage public un peu particuliers ont été inaugurés à Flobecq. Véritables couteaux suisses de par les multiples services qu’ils peuvent offrir, ces mâts ont été développés par la firme portugaise Omniflow.

Ces mâts révolutionnaires permettent d’éclairer l’Administration Communale à l’aide de LEDS, et représentent une intégration technologique. On y trouve à la fois une couronne de panneaux photovoltaïques, couronne qui entoure une éolienne à axe vertical, le tout va permettre de fournir l’énergie nécessaire pour alimenter les différents services offerts par cet outil multifonctions.

Jean-Michel Brébant est porte-parole chez Ores, il explique que ce projet repose sur une convention entre la société et la commune. Car ces deux mâts, il fallait les placer, et il faudra les entretenir, voire même les réparer. Pour les deux mâts, l’investissement avoisine les 20 000 euros.

Le projet pourrait devenir une solution, notamment lorsque le réseau n’est pas disponible. Mais avant de devenir la réponse à tous les problèmes, il faut comparer l’économie qui pourrait être faite, mais aussi examiner le potentiel de ces mâts par rapport aux solutions qui sont mises en place actuellement.

