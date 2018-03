Le fromage en Belgique ça donne quoi?

Aujourd'hui, nos amis Français fêtent le fromage. Et pour cause, c'est la journée nationale du fromage. L'occasion pour nous de revenir sur cette histoire d'amour entre les Belges et ce mets aux odeurs et goûts très variés.

Une histoire d'amour avez-vous dit? Oui, et quelle histoire... La preuve c'est que plus les années passent, plus l'amour se renforce.

Il y a quelques années de cela, le Belge avait l'habitude d'apprécier le "bon fromage français" et le fromage traditionnel. Mais aujourd'hui, avec la diversité des produits, ainsi qu'avec la créativité des artisans, une quantité impressionnante de fromages est apparue dans le rayon fromagerie de nos supermarchés. Mais surtout, une quantité de professionnels se sont mis aux services de la population.

Pour l'occasion, Violaine Lejeune, était l'invité de Quoi de neuf? Passionnée de fromages, elle en a fait son métier en ouvrant la fromagerie Le Fromageon à Gerpinnes.

Pour la fromagère, il ne faut pas voir de concurrence entre les différents pays d'origine des fromages. Il est vrai que la France a une longueur d'avance, avec une expérience qui la met au-devant de la scène. Mais c'est souvent là le problème, parfois les fromages belges sont peu connus. Pourtant, les artisans ont réussi à se diversifier et à écouter les attentes de son public.

Ils s'essayent en effet à de nouveaux produits, comme les formages bleus ou encore les fromages bios, mais la spécialité des artisans belges reste les pâtes lavées, c'est-à-dire, unfromage qui est frotté durant l’affinage.

Heureusement, le Belge va de plus en plus à la découverte de nouvelle chose. Et lorsqu'il pousse la porte de la fromagerie de Violaine, souvent, ce qu'il attend ce sont des fromages de qualités, mais surtout des conseils.

Violaine Lejeune nous explique comment concevoir un plateau de fromage pour ravir les papilles de tout le monde. Ecoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous.