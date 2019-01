Le foot-golf, vous connaissez ?

A la découverte d’un sport insolite: le foot-golf !

À toutes les personnes fans de football mais qui n’arrivent pas à tirer dans un goal, voici le foot-golf. Un mix entre le football et le golf. Ici, pas de goal, mais des trous. Le principe de ce sport assez peu connu est très simple. Il s’agit, sur un parcours de golf, de jouer avec une balle de foot. Le but ? Mettre la balle dans le trou. Et en plus, il est possible d’en faire en Belgique ! C'est un sport ludique et accessible, basé à 95% sur les règles du golf. Il se pratique sur un green. Le but est donc de compléter un parcours de 9 ou 18 trous en tirant dans un ballon de foot de taille standard. Le trou a un diamètre de 55 centimètres et une profondeur de 30 centimètres. Il doit être atteint en un minimum de coups de pied. Si le ballon sort des limites, il est ramené dans la surface de jeu et le joueur se voit attribuer des points de pénalités. Les distances entre les trous sont comprises entre 70 et 400 mètres. Du côté vestimentaire, il y a aussi quelques règles à respecter. Un polo et un bermuda sont de rigueur pour rappeler la tenue des golfeurs qui cohabitent sur le green avec les footgolfeurs. Et bien évidement les crampons sont bannis sous peine d’abimer le gazon.