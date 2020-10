Le Earthing : marcher pieds nus pour se reconnecter à la nature

Une idée séduisante qui vaut la peine d’être testée.

En effet, cela ne ferait en tout cas pas de mal et surtout, cela réduirait les problèmes d’arthrose d’après des chercheurs de l’Université de Harvard. Gil Amsallem, kinésithérapeute et auteur du livre " Marcher pieds nus, la réflexologie naturelle " nous assure qu’en posant les pieds nus sur le sol, nous nous déchargeons des électrons indésirables dus au stress et à la fatigue et nous nous rechargeons en énergie bénéfique. D’après lui, outre l’oxygénation des tissus, le Earthing est également un excellent anti-inflammatoire naturel. Marcher le plus souvent possible dans le sable, dans l’eau, sur l’herbe, dans la forêt, ou poser simplement les pieds nu, assis sur une chaise procurerait une amélioration du sommeil, une baisse de la nervosité et une meilleure humeur.