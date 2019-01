LE DRIVE TOUT NU ? COMME UN DRIVE, LES EMBALLAGES EN MOINS !

Le commerce en vrac vient à peine d’exploser qu’il fait déjà sa révolution. Démonstration à Toulouse avec Le Drive tout nu, le premier drive zéro déchet au monde !

Le principe ? Évident, mais génial : vous faites votre sélection de courses sur le site internet et vous récupérez votre commande " garantie 100% responsable et 0 déchet " au créneau horaire de votre choix. Comme un drive classique, donc, mais les emballages en moins et l’éthique en plus ! C’est en passant beaucoup de temps auprès de ses grands parents réfugiés espagnols que Pierre, co-fondateur du Drive tout nu, devient dès son enfance un pro de la récupération. Ouvriers agricoles, Mamie Marou et Papi Manolo n’avaient que très peu de moyens et réutilisaient toutes les ressources à leur portée, y compris les déchets d’emballages ! 11 années de scoutisme et un diplôme d’ingénieur agricole feront le reste : laisser le monde plus propre qu’on ne l’a trouvé devient une seconde nature !

Comment est-ce que ça marche concrètement, quels sont les produits vendus et d’où viennent-ils ?