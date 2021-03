Une obsession de l’information sur les réseaux sociaux.

Cette tendance, née sur Twitter en 2018, s’est amplifiée avec les nombreuses informations négatives apparues en 2020 : Morts du Covid, violences policières, attentats, conflits géopolitiques, populisme, réchauffement climatique…

Pour survivre à des périodes stressantes, notre cerveau se tourne vers les médias, et tente de trouver du sens à notre monde.

Le fonctionnement des plateformes comme Facebook ou Twitter est basé sur le principe du “doomscrolling” : l’utilisateur doit faire défiler son flux le plus souvent et le plus longtemps possible. Pour y arriver, les algorithmes et l infinite scroll " vous enferment dans les mauvaises nouvelles et vous suggèrent du contenu infini en vous proposant ce qui pourrait vous intéresser. L’objectif final étant de monétiser tout cela, dans le but de le vendre aux annonceurs.