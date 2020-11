La Zigounette, le jeu de cartes où la taille compte

Direction le Pas-de-Calais où Mathieu Nef a créé la Zigounette, un jeu de cartes pour l’apéro.

Depuis peu, Mathieu Nef propose son tout premier jeu de cartes : la Zigounette, " le jeu où c’est la bonne taille qui compte ".

La Zigounette se joue à deux, à trois voire jusqu’à six maximum ! L’objectif de ce jeu de cartes est d’atteindre 21 ou 31 centimètres, selon le nombre de joueurs.

Je voulais créer un jeu qui interpelle mais qui ne soit pas pervers

La Zigounette est un jeu pour s’amuser surtout en cette période compliquée, on laisse son téléphone sur le côté et on profite d’un jeu drôle et décomplexé.

Le jeu de cartes imaginé par Mathieu est un mélange entre le Uno et le Mille Bornes. Connotations sexuelles obligent, la Zigounette est réservée aux adultes.

Le jeu se compose de 153 cartes. C’est un jeu sans prise de tête mais qui demande quand même un peu de stratégie et de calcul mental ! C’est le jeu parfait pour l’apéro.

C’est un jeu cool, sans prise de tête. Mais il faut quand même un peu de réflexion ! Il y a des mathématiques et de la stratégie

Son prix : 19,69 euros ;-)

La Zigounette est en vente sur son site