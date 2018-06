La Wallonie dans votre poche, grâce à une application !

Les applications s'accumulent toujours plus : une app pour l'horaire de bus, ou pour le train, une autre pour le ramassage des poubelles, ou pour trouver les lieux autour de la maison... C'est beaucoup trop, du coup, on les efface, et on fait sans. L'application Wallonie en poche a décidé de regrouper toutes ces fonctionnalités dans une seule application.

L'application a été lancée officiellement en septembre dernier, mais est mise en avant seulement depuis le mois de mars. 6000 personnes ont déjà téléchargé l'application. L'idée principale de cette nouvelle application, c'est de rassembler une multitude d'autres app's, de mettre en avant des initiatives soit, moins connues, soit moins utilisées, mais qui sont tout aussi importantes pour la vie quotidienne.

Wallonie en poche a été conçue par une petite société liégeoise : Letsgocity qui a été fondée en Octobre 2015. Elle développe des solutions web et mobile pour rendre les territoires plus intelligents. Adepte de la philosophie " smart région ", elle propose notamment l’application mobile " Wallonie en poche " dont les valeurs sont le soutien à l’éco-système numérique local existant et la simplification/centralisation du nombre d’outils proposés aux citoyens.

Elle intègre de nombreux micro-services. Par exemple, les informations locales, l'agenda culturel, les notifications d’incivilités... On parle d'une application évolutive, c'est-à-dire que la société Letsgocity ajoutera de nouveaux micro-services sur la plateforme, comme des micro-services de pharmacies de garde, de parking ou encore de réservation de table dans un restaurant.

Cette application est disponible sur l'App Store ou le Play Store, gratuitement, aucune identification n'est requise, la seule information à compléter est le lieu où vous vivez.

Pierre Labalue, le fondateur de la société Letsgocity, était l'invité de Quoi de neuf? (Ré)Écoutez l'intégralité de l'interview ci-dessous.