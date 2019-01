La tricothérapie pour se sentir mieux !

Jadis relayé au rang des activités dépassées et prisées par nos grands-mères, le tricot séduit à nouveau la jeune génération qui redécouvre les joies du Do It Yourself. Ce passe temps est idéal pour lâcher prise et oublier les petits tracas du quotidien. Zoom sur la tricothérapie, ce nouvel antistress…

Audrey Keita est une spécialiste et elle est venue nous en parler dans l'émission. Depuis 3 ans, elle organise des ateliers de tricot ainsi que des séminaires dans les entreprises. Son objectif est de développer la confiance en soi en créant quelque chose de ses mains. Tricoter est une pratique qui détend et ressource.

Et les bienfaits du tricot ne s’arrêtent pas là ! Par ses variétés de matières, du plus rugueux au très doux, la laine réactive des sensations tactiles parfois oubliées. Aux Etats-Unis, les médecins prescrivent même le tricot en guise d’activité antistress. Le Dr Herbert Benson le conseille carrément pour lutter contre les douleurs chroniques, l'insomnie et l'hypertension.