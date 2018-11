La semaine de la frite divisée en Belgique, pourquoi?

Problème d’agenda

Mais pourquoi cette semaine de décalage? Explications, avec Philippe Mattart, directeur général de l’Apaq W, l’Agence Wallonne pour la Promotion d'une Agriculture de Qualité.

La réponse à notre question serait simple : un agenda différent en fonction des régions : "Il y a quelques décennies, il y a eu la régionalisation du pays, et le domaine de l'agriculture a aussi été régionalisé. On s'entend extrêmement bien avec nos amis flamands, on a de bonnes relations mais néanmoins, on a décidé d'avoir des calendriers différents, en fonction de nos propres priorités du moment. Il y a une semaine de décalage, mais finalement, c'est un bénéfice puisque les frites auront deux semaines. "

Une semaine de la frite, c'est une communication bien organisée : "On aura des visuels d'identifications qui seront remis dans les friteries [participantes à la campagne "Friterie de chez nous"]. Il y aura un événement de lancement ce jeudi, avec le ministre de l'Agriculture. Simplement pour reconnaître que le secteur de la frite, ce n'est pas un secteur dont on a envie de rire, c'est un secteur extrêmement important. D'autant plus que la Fédération Wallonie-Bruxelles a reconnu le fritkot, donc les frituristes, comme patrimoine immatériel de la fédération."