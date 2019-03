Utilisez le soda à des fins culinaires et non tel quel.

Poulet laqué et caramélisé au coca-cola

800g de poulet en morceaux

2 litres de coco non light

3 c. à s. de sauce soja

Faites pocher le poulet dans une casserole d’eau pendant 10-12 minutes jusqu’à ce qu’il soit

tout à fait cuit. Egouttez, remettez le poulet dans la casserole et versez le coca par-dessus.

Laissez frémir 30 minutes à couvert. Ajoutez la sauce soja et poursuivez la cuisson 10 min.