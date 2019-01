La recette à 3 ingrédients de Candice: Pâtes au fromage express

Du lundi au vendredi de 16:00 à 19:00 sur Vivacité

Quoi de neuf ?, c’est comme son titre l’indique, tout ce qu’il faut savoir de la journée écoulée, l’avis d’experts pour en apprendre un peu plus, de la musique pour se détendre… une émission joyeuse mais néanmoins instructive ! Si on connaît principalement Olivier Duroy pour sa bonne humeur et son humour de chef de bande, il se fera ici un tout petit peu plus sérieux… sans se prendre au sérieux !