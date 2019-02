La recette à 3 ingrédients de Candice: nonos pour toutous

Il n'y a pas de raison que l'on soit les seuls à se faire plaisir !

Nonos pour toutous

Pour une dizaine de biscuits

155g de farine complète

3 c. à s. d’huile d’arachide

100ml de bouillon de viande

Préchauffez le four à 180° (th. 6).

Placez tous les ingrédients dans un cul-de-poule et mélangez.

Posez votre pâte sur le plan de travail fariné et abaissez-la au rouleau à pâtisserie (environ 3mm d’épaisseur). Découpez des biscuits dans la pâte à l’aide d’un emporte-pièce et disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Enfournez 15-20 min. et laissez refroidir dans le four éteint pour qu’ils durcissent bien. Stockez dans une boîte hermétique.