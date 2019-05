La recette à 3 ingrédients de Candice: Biscuits parfaits

Sablés et croustillants à la fois !

Biscuits parfaits

170g de beurre mou

125g de sucre fin + 40g pour la cuisson

270g de farine

Placez le beurre dans un cul-de-poule et fouettez-le au batteur électrique jusqu’à ce qu’il blanchisse légèrement. Ajoutez le sucre et continuez à fouetter. Incorporez alors la farine et homogénéisez un maximum. La quantité de farine est importante, c’est normal.

Transvasez la pâte et la farine non intégrée sur le plan de travail et pétrissez 2 min. jusqu’à ce que vous obteniez une belle boute de pâte. Travaillez-la en longueur pour obtenir un long boudin aux bords carrés (plus jolis).

Placez une feuille de papier sulfurisé sur le plan de travail et parsemez-la des 40g de sucre résiduel. Faites doucement rouler votre boudin dans le sucre. Transférez alors le boudin de pâte sur un film cellophane, enfermez-le et réservez-le au réfrigérateur 30 min. pour faire durcir la pâte.

Sortez-le, déballez-le et tranchez de jolis biscuits carrés d’1 cm d’épaisseur.

Disposez-le sur deux plaques de four recouvertes de papier sulfurisé.

Enfournez 20 min dans un four préchauffé à 160° (th. 5-6).