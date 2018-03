La poule, le nouvel animal de compagnie qui a la "cot"

Les beaux jours arrivent et avec eux l’envie de retourner au jardin et, pourquoi pas, y accueillir quelques poules. Ce nouvel animal de compagnie présente de nombreux avantages tant écologiques qu’économiques! Il contribue aussi au bien-être des familles...

Acquérir un animal est un acte réfléchi. Il est utile de comprendre les besoins des poules avant de se lancer dans l’aventure pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles et déguster de bons œufs frais.

La poule est un animal sociable, intelligent et affectueux. Si vous lui parlez, elle vous répondra et si vous lui prêtez attention, elle vous sera fidèle. La poule communique principalement par la posture et par des vocalisations. Si vous êtes bien attentif, vous décoderez facilement son langage pour signaler un danger par exemple, rappeler ses petits ou vous informer qu’elle a pondu. Chacune à son caractère et des affinités se créent également entre elles.

Vous verrez qu’une poule va toujours dormir à côté de la même poule, ou acceptera de l’une ce qu’elle refuse de l’autre. Certaines poules sont plus hardies que d’autres et vous suivent partout quoi que vous fassiez. Car ces demoiselles sont des bêtes assez curieuses.

Quels sont les plus de ce nouvel animal de compagnie et comment bien s'en occuper pour en retirer toute la satisfaction possible? Réponse ce mercredi dans "Quoi de neuf?" avec Solange T'Kint, administratrice de l’ASBL SEA.