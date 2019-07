La patate douce violette... Un super aliment riche en micronutriments essentiels

Quoi de neuf ? Un super aliment : la patate douce violette !

Voilà une patate que vous ne connaissiez peut-être pas ! Elle est violette et différente de la traditionnelle patate douce. Tout comme la patate douce "classique", la violette n'a biologiquement rien à voir avec les pommes de terre. Il s'agit d'un tubercule appartenant à la famille du liseron, généralement cultivé au Japon, en Polynésie et aux Philippines. Il lui faut de la chaleur pour bien s'épanouir.

La patate douce violette est assez différente de son acolyte orange. La violette est sa petite cousine, qui justifie sa couleur par le fait qu’elle contient des anthocyanines et des antioxydants qui modifient sa couleur pour cette belle robe pourpre.

Elle est un petit peu plus sucrée, très parfumée et légèrement moins farineuse en texture.

Aux Philippines, où elle est extrêmement populaire, elle est surtout utilisée pour faire des desserts. Plus particulièrement de la glace, des donuts ou des gâteaux. A New York, le glacier Soft Swerve en a même fait sa star et sert des glaces très Instagrammables à base de patate douce violette.

Elle a une couleur très attrayante, qui fonce à la cuisson et présente ainsi une chair bien violette. Vous pourrez la cuisine facilement, aussi bien en salé qu'en sucré.

Peu calorique, elle est considérée comme un super aliment et est riche en micronutriments essentiels, tels que les vitamines A, E et C. Elle aide à la perte de poids parce qu’elle permet de réduire efficacement les pics d’insuline et la glycémie. Ses fibres apportent un effet durable de satiété.

La racine de patate douce violette aurait, d’après des études, des propriétés anti-inflammatoires et permettrait de renforcer les défenses antibactériennes de l’organisme.

La patate douce violette apporte des protéines (environ 2 grammes) et des glucides (15,5 grammes). Elle est faible en lipides (0,145 gramme) et source de vitamine B6, de cuivre, de magnésium et de potassium.

Stimulation de la réponse immunitaire - Elle aide à diminuer les risques de maladies cardio-vasculaires

Source d’antioxydants favorisant la prévention de certains cancers

