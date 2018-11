La magie opérée par " Forest Man "

"Forest Man ", pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c’est un Indien qui a planté de ses mains une forêt entière sur une île fluviale du nord-est de l’Inde. Tout a commencé, il y a 40 ans, sur la petite île d’Aruna Sapori, une région du monde qui venait de subir des inondations très sévères. Conséquence : L’eau s’est retirée et a provoqué un dessèchement du territoire rendant le sol stérile et sablonneux, et causant même la mort d’une centaine de serpents sur le bord des berges

Face à ce spectacle, Jadav Payeng alias " Forest Man " n’a pas voulu rester les bras croisés. Du haut de ces 19 ans il décida de planter des bambous. Les bambous ont pris, il a continué. Il a semé 450 graines qu’il a arrosées tous les jours. Il avait d’ailleurs toujours des graines plein les poches, il passait son temps à les semer dans les bouses de vache. Tout le monde pensait qu’il était fou ! Il s’en foutait et a persévéré.

Une fois que tout s’est mis en route, la nature a pris le relais. Les animaux ont déposé des semences avec leurs déjections, ce qui a fait pousser les plantes naturellement.

Quarante années plus tard, les 450 graines, se sont transformées en un écosystème de 550 hectares, avec toute une chaîne alimentaire. Les animaux sauvages sont apparus amenant quelques accidents par la même occasion. En réalité, certains pachydermes se sont mis à visiter le village pour se trouver de la nourriture.

Mais là encore, Jadav Payeng a trouvé une solution !

Il a planté des bananiers pour les satisfaire et a ainsi permis à la forêt de s’élargir. Un foret qui a aujourd’hui trouvé son équilibre entre tigres du Bengale, rhinocéros, éléphants.

Et même si les spécialistes annoncent la disparition de ces îles de la vallée du Brahmapoutre à cause de l’érosion et de la montée des eaux, les arbres plantés par ce grand monsieur pourraient limiter les dégâts.