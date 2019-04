La drag-queen est presque devenue une égérie mainstream. - © Tous droits réservés

La drag-queen devenue mainstream ? - Quoi de Neuf - 05/04/2019 Extravagantes, étonnantes, divas, artistes… elles sont tout cela à la fois. Les drag-queens sont partout. Sur les réseaux sociaux, dans les émissions télé, sur les podiums des créateurs. Elles sont de plus en plus visibles. A Bruxelles, elles sont les stars des cabarets. Il y a l’emblématique « Chez Maman » qui fête ses 25 ans cette année. Il y a aussi de nouveaux lieux comme « le Cabaret Mademoiselle » ouvert depuis un an et demi.