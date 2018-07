La Coupe du Monde ou l'occasion de faire des rencontres pour les célibataires !

La Coupe du Monde serait une aubaine pour les célibataires... Le bonheur et l'euphorie liés à l’ascension des Belges augmenteraient en effet la libido et permettraient de faire des rencontres plus facilement...

Plusieurs études montrent que passer du temps devant la télévision tue les rapports de couple... Sauf si vous regardez la Coupe du Monde à la télévision! En effet, le fait d'être joyeux et festif quand les Diables gagnent un match, cela rapproche et favorise même, chez certains, un rapprochement sexuel. Pour les supporters célibataires, cela peut même accroître leur chance de rencontrer quelqu'un vu que les matches du Mondial permettent plus d'interactions sociales.

Alexandre Bacros, sexologue, clinicien et hypnothérapeute : "Ce n'est pas tant le match, c'est plutôt lié au fait d'être ensemble. Il y a la joie, la liesse populaire, l'excitation du moment, on fait la fête et il y a un peu d'alcool aussi, on se laisse plus facilement aller et on peut sauter dans les bras des uns et des autres quand un but est marqué... Cela incite forcément au rapprochement. C'est l'euphorie du moment, la joie de se retrouver avec d'autres et le fait de faire des rencontres."

Cependant, lorsque vous vous rendez à un match en tant que supporter célibataire, il ne faut tout de même pas partir avec pour seul objectif de faire des rencontres: "Les choses se font de manière naturelle, c'est l'esprit de fête, on célèbre quelque chose... Maintenant, on peut rencontrer quelqu'un sans devoir terminer dans une position horizontale! C'est juste un moment propice à la rencontre comme lors d'un carnaval ou d'un autre événement du même genre. Maintenant, l'idée n'est pas d'aller voir les écrans géants pour essayer de draguer, ce n'est pas le but. Mais lors de rassemblements de masse, il est clair que les rencontres sont favorisées."

Amis célibataires, la chance vous sourira peut-être lors de cette demi-finale!