La coupe du monde augmenterait les ventes de téléviseurs...

Avez-vous récemment acheté une télévision? Pour regarder la Coupe du Monde par exemple? Vous feriez presque partie de la norme. Selon le bureau d'études GFK Belgique, les ventes de télévision augmenteraient lors d’événements sportifs importants, mais pas n'importe lesquels...

La Coupe du Monde combinée à la qualification de nos Diable Rouges auraient un impact sur les ventes de téléviseurs. C’est une réalité du marché. Selon les constructeurs coréens LG et Samsung, c’est la conjonction d’une coupe mondiale et de la qualification de la Belgique qui fait exploser les ventes. LG, qui fonctionne dans une organisation Benelux, a pu le vérifier en 2016 lorsque la Belgique a été qualifiée pour l’Euro et pas la Pays-Bas. Et c’est la même chose cette année: le phénomène d’augmentation des ventes touche les pays qualifiés, et pas les autres.

Une différence que l’on peut chiffrer

Pour connaître l’impact réel sur les ventes, il suffit de consulter les données du bureau d’études GFK Belgique. En récoltant les chiffres de ventes pour les 3 dernières coupes de foot (2012, 2014 et 2016), il apparaît des différences systématiques lors des années de compétition. Les années impaires, les ventes de juin et juillet sont toujours inférieures à celle des années paires, lorsque des compétitions ont lieu.

En 2013, les ventes ont été de 18% inférieures à celles de 2012. La tendance était la même en 2014. Pour 2016, la différence était de 6%.

Pour la télé, le foot est roi

Mais cet engouement ne joue pas pour tous les sports. Le tour de France, par exemple n’a aucun impact sur les ventes. Le phénomène réapparaît (un peu) pour les Jeux olympique, mais l'événement le plus vendeur reste la coupe du monde. Avec une particularité française: les ventes augmentent lors des grandes compétitions de rugby.

Clairement, aucun sport n’a un lien aussi fort avec la télévision que le football. Sans doute parce qu’il permet de vivre l’ambiance avec des amis, avance Bruno Tazzer, responsable des ventes chez Samsung.

Les grandes tendances pour la coupe 2018

Les années paires, les magasins spécialisés dans les téléviseurs avancent systématiquement la période des soldes qui débute en juillet. Ici, les grosses ventes (et donc les promos) se font dès juin. Et les campagnes publicitaires débutent dès avril.

Chez Samsung, Bruno Tazzer remarque que le beau temps du mois de mai a un peu retardé les achats, mais il s’attend à des accroissements de vente supérieurs à 50%

Selon Jeroen Peeters de LG, le prix moyen sera de l’ordre de 800 euros, voire 1000 euros pour la technologie Oled. Il y a deux ans, la tendance était au format 40-43 pouces (plus d’un mètre de diamètres). Aujourd’hui, la taille de référence serait le 50-55 pouces qui atteint et dépasse les 130 cm de diagonale. Car les promos portent presque exclusivement sur les grands modèles. Les prix des 40 pouces restent pratiquement identiques. Selon Brunor Tazzer, 35% des ventes de Samsung(en unités) se font déjà en modèles de 50 pouces et plus.

Et que deviennent les anciennes télés remplacées par les nouvelles?

C’est le grand mystère. Selon les données fournies par Samsung, le consommateur change de télévision lorsqu’elle est cassée dans 12% des cas seulement. Dans 88%, c’est donc pour se faire plaisir.

Dans un premier temps, l’ancien téléviseur deviendra un écran pour la chambre ou pour les enfants. Mais statistiquement, les foyers belges n’ont que 2 téléviseurs. Certains revendeurs accordent des réductions en échange de l’ancien téléviseur, et les autres téléviseurs devenus vieux se retrouvent sur les sites de ventes en ligne comme 2ememain.be.

Article complet : ici

Vanessa Theunissen, analyste pour GSK Belgique, était l'invité de Quoi de neuf?. Ecoutez l'intégralité de son interview ci-dessous :