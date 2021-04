La chasse aux sextoys devient cette année une grande course aux canards

Softove , une société spécialiste d’objets coquins organise chaque année une chasse aux sextoys, au profit intégral de la fondation pour le cancer " Relais pour la vie " , de l’Asbl " Endométriose Belgique " et de " O’Yes " qui informe et lutte contre le Sida.

Un peu comme une chasse aux œufs, cette course a lieu depuis dix ans pendant la période de Pâques. Les organisateurs cachent sous terre des bons pour des objets érotiques qu’il faut déterrer à l’aide de pelles. Tout cela se passe dans la bonne humeur, en groupe et avec des participants déguisés.

Adoptez votre canard.

Cette année, les organisateurs ont décidé d’organiser tout à fait autre chose, puisqu’il s’agira de la plus grande course aux canards d’Europe, à l’image de la course de canards roses de Think pink en décembre dernier.

Les organisateurs ne manquent pas d’humour. Voici les caractéristiques du canard que vous allez adopter :