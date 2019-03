La charge mentale, on en parle de plus en plus

La charge mentale, ça ne vous dit rien ? Ann Van Den Hautte, psychologue était avec nous pour nous expliquer !

Il y a encore un an, elle était l'apanage des ultra-féministes et souvent raillée par le grand public. Aujourd'hui, à force d'explications et d'illustrations, à force des voix qui s'élèvent et des femmes qui (dé)montrent leurs réalités, le sujet est devenu de plus en plus commun et on en parle tous à table le midi entre collègues.