"La chanson du caca" fait le buzz sur youtube avec 23 millions de vues

C’est peut-être le prochain tube de l’été : "La chanson du caca" ne va pas révolutionner la chanson française mais elle a au moins le mérite de faire parler d’elle. Quand on tape caca dans Google, la première vidéo qui sort, c’est La chanson du caca.

Une mélodie simplissime, quelques notes, des paroles que l’on peut comprendre très facilement et surtout une vidéo publiée sur Youtube en 2016 qui aujourd’hui atteint les 23 millions de vues.

Un carton pour Jean Baptiste l’auteur de cette chanson qui ne s’attendait pas du tout à ce succès. L’histoire incroyable de cette chanson lui permet aujourd’hui de mettre un peu de beurre dans ses épinards et fort de cette nouvelle notoriété, il ne compte pas s’arrêter là. "La chanson du caca" va être traduite en plusieurs langues pour le plus grand bonheur des petits et des grands aussi.

