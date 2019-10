La Casa de Papel : la voix du "professeur" est une voix Namuroise

La Casa de papel, une série télévisée qui cartonne porte la voix française du « Professeur », celle d’un comédien namurois : Sébastien Hébrant. Nous l’avons reçu dans "Quoi de neuf".

Sébastien Hébrant est un comédien passionné par son métier. Sa voix véhicule beaucoup d’émotions, son énergie est généreuse et pleine de subtilités. Après des études de théâtre, Sébastien Hébrant se lance dans le doublage, une expérience qui s’offre à lui et là, c’est le déclic. Il comprend qu’il est à sa place et 20 ans plus tard, il se retrouve propulsé à jouer et interpréter la célèbre voix française du professeur dans la série à succès "La casa de Papel"

Il a fallu beaucoup travailler car le métier de doubleur ne s’improvise pas, c’est un exercice exigeant qui demande énormément de précision.

Ce comédien hors norme est aussi à découvrir en ce moment jusqu’au 17 novembre au Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles dans une pièce d’Albert Camus : La peste. Pour les fans de la série qui souhaitent le rencontrer rendez-vous dans un haut lieu culturel que les Namurois affectionnent particulièrement, le Théâtre Jardin Passion qu’il dirige avec son équipe depuis plus de 20 ans.