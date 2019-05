L’Orient-Express bientôt de retour ?

Et si l'Orient-Express roulait à nouveau? La compagnie française des chemins de fer (SNCF), qui expose à Paris ses plus belles voitures art déco fraîchement rénovées, réfléchit à une éventuelle remise du célèbre train sur les rails. Guillaume de Saint Lager, directeur exécutif de L’orient-Express nous dit tout !

Le groupe ferroviaire public (SNCF) expose sept voitures des années 1920 à la Gare de l'Est à Paris, après quatre années de restauration.

En réalité, seuls trois wagons-restaurants sur les sept voitures ont appartenu à l'Orient-Express qui a circulé de 1883 à 1977 entre Paris et Constantinople/Istanbul, par Vienne d'abord, puis par Venise. Ces voitures du train le plus célèbre de l'histoire - avec le Transsibérien - associent laques, dorures et marqueteries dans un douillet décor de bronze, de cuivre et de bois. On y croisait les grands de ce monde, des diplomates, de belles espionnes, des marchands...