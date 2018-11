L'opération "ORIG-AMI" de retour cet hiver!

L’hiver s’installe … Et c’est plus que jamais le moment de se mobiliser pour les personnes qui dorment dans la rue.

L’année passée, l’asbl "Cultures & Communications" avait lancé l’opération " ORIG-AMI ". Une initiative qui consiste à distribuer des abris en carton aux sans-abris. Une solution temporaire pour venir en aide aux sans abris dans l’urgence.

Cette année, devant l’ampleur du besoin, il relance l’opération avant l’arrivée du grand froid. Une centaine d'ORIG-AMI ont déjà été distribués à Bruxelles et à Charleroi. Grâce à la société belge "DS SMITH", ils ont même réussi à réduire le coût de production des abris. Leurs fabrications s'élèvent désormais à 20 euros seulement.

Mais c’est quoi exactement un ORIG-AMI?

Il s’agit d’un petit abri fabriqué à l’aide d’une épaisse couche de carton, très efficace pour son isolation thermique. Transportable, repliable, et résistant à l’eau, il n’est bien évidement qu’une solution d’urgence à faible coût.

Pourquoi certains SFD ne profitent-ils pas des centres d'accueil?

Certains ne veulent se rendre dans des centres d’accueil pour des raisons de sécurité, d’hygiènes, de racket… D’autres ont des animaux et sont refusés à cause de leurs animaux non pucés, ni vaccinés. Les raisons sont diverses et variées et nécessitent de trouver des solutions d’urgence.

L’objectif cet hiver, c’est de distribuer 1000 exemplaires à travers la Belgique et la France. Mais ce n’est pas tout, l’asbl propose aussi aux ONG des "ORIG-AMI" dans le cadre d’interventions d’urgences dans les pays touchés par des catastrophes naturelles.

Comment contribuer à cette inititiave ?

Il est possible de parrainer un "ORIG-AMI" pour la somme de 20 euros via le site www.orig-ami.eu

N’hésitez pas à revoir Xavier Van der Stappen, président de l’asbl "Cultures et Communications"… C’est lui qui est à l’origine de l’initiative!