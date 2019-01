L'objet insolite de Candice: le filtre de charbon actif

Ou binchotan. Simple et efficace, on ne peut plus s'en passer !

Le charbon actif est une alternative totalement écologique et naturelle aux traditionnelles bouteilles d’eau qui permet d’épurer l’eau provenant du robinet dont on a tendance à se méfier.

L’idée ? Un petit bâton de charbon super facile à transporter que vous faites tremper dans 1L d’eau entre quatre et huit heures. Le résultat ? Une eau totalement clean et prête à être bue, réduite en chlore, minéralisée et rééquilibrée au niveau du pH. Le petit bout de charbon magique est utilisable durant trois mois en continu. Ensuite, après une petite cure de jouvence qui consiste à mettre le bâton dans de l’eau bouillante et à le faire sécher en plein soleil, il est reparti pour trois mois !

En magasins biologiques, sur www.kazidomi.com ou Amazon, dans la marque Black + Blum.