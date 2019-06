L'ingrédient insolite de Candice: l'Huile Sacha Inchi

Une huile extra vierge, pressée à froid de graines de Sacha inchi issu de l’agriculture biologique dans la forêt amazonienne péruvienne.

Le Sacha Inchi est une noix foncée qui vient du Pérou, également appelée cacahuète des Incas.

La plante est cultivée sur les hauts plateaux des Andes au Pérou. Elle produit un fruit vert en jolie forme d’étoile qui comporte 4 à 7 pointes, chacune contenant une petite graine au goût savoureux de noix, surtout quand elle est rôtie. Le fruit brunit en mûrissant. La plante est de culture facile et durable. Elle est connue et utilisée depuis des millénaires en forêt amazonienne, mais les produits de Sacha Inchi ne sont apparus que récemment dans nos sociétés occidentales.

Les graines de Sacha inchi (Plukenetia volubilis) sont une source végétale riche en Oméga 3 (48%), mais contiennent aussi de l’Oméga 6 et 9. De toutes les huiles végétales riche en Oméga 3, le Sacha inchi contient le plus d’antioxydants naturels (vitamine A et E) et est donc la plus stable.

L’huile a un goût doux et délicieux avec une finition noisette.

Conservez au réfrigérateur. Une fois ouverte, consommez de préférence dans le mois.